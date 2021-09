Miss Mondo Italia, Claudia Motta: “Prima porto il mio Paese in vetta e poi divento magistrato” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Claudia Motta, 21 anni, con la corona tricolore di Miss Mondo Italia ancora fresca sul capo, è “determinata” a far vincere al suo Paese la finale di porto Rico il 16 dicembre e diventare così Miss World: “L’Italia – conversa con l’Adnkronos – è uno dei paesi più completi al Mondo: arte, storia, cucina. La cultura ne è il cuore, il punto forte. Io sono orgogliosa di rappresentarla nel Mondo. E punto alla vittoria”. Terzo anno di giurisprudenza, talentuosa nella danza (è iscritta all’Accademia Nazionale di Roma), con esperienze lavorative nel campo della moda e della televisione (è ‘l’angelo custode’ nella trasMissione di Piero Chiambretti ‘Tiki Taka’), Claudia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021), 21 anni, con la corona tricolore diancora fresca sul capo, è “determinata” a far vincere al suola finale diRico il 16 dicembre e diventare cosìWorld: “L’– conversa con l’Adnkronos – è uno dei paesi più completi al: arte, storia, cucina. La cultura ne è il cuore, il punto forte. Io sono orgogliosa di rappresentarla nel. E punto alla vittoria”. Terzo anno di giurisprudenza, talentuosa nella danza (è iscritta all’Accademia Nazionale di Roma), con esperienze lavorative nel campo della moda e della televisione (è ‘l’angelo custode’ nella trasione di Piero Chiambretti ‘Tiki Taka’),...

