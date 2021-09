Mirto Milani: chi è l’uomo accusato dell’omicidio di Laura Ziliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si avvale della facoltà di non rispondere, Mirto Milani, uno dei tre imputati di aver ucciso l’ex vigilessa bresciana Laura Ziliani. Gli investigatori affermano che la donna è stata “drogata e soffocata”. Accusati di aver provocato la morte dell’ex vigilessa Laura Ziliani sono in carcere le figlie della vittima Paola e Silvia Zani e il fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani, che aveva una relazione nascosta con la più piccola. Ora l’uomo è in isolamento nel carcere di Canton Mombello.. Nella giornata di martedì 28 settembre, i tre imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, non rispondendo nemmeno durante il precedente interrogatorio fatto dal gip. La procura di Brescia però non demorde e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si avvale della facoltà di non rispondere,, uno dei tre imputati di aver ucciso l’ex vigilessa bresciana. Gli investigatori affermano che la donna è stata “drogata e soffocata”. Accusati di aver provocato la morte dell’ex vigilessasono in carcere le figlie della vittima Paola e Silvia Zani e il fidanzato della sorella maggiore,, che aveva una relazione nascosta con la più piccola. Oraè in isolamento nel carcere di Canton Mombello.. Nella giornata di martedì 28 settembre, i tre imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, non rispondendo nemmeno durante il precedente interrogatorio fatto dal gip. La procura di Brescia però non demorde e ...

