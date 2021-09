Miriam Leone cambia look. Dopo il matrimonio da favola, la sorpresa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Miriam Leone non smette mai di stupire e si è presentata con un look completamente stravolto. La sua bellezza è incantevole e anche in questa circostanza ha ricevuto una marea di complimenti. Ha voluto farsi vedere con questo nuovo outfit sui social network. Un cambiamento decisamente drastico, che nessuno comunque si aspettava. Ma la sua scelta, come detto, è stata apprezzata totalmente dai suoi fan, che l’hanno inondata di cuori, mi piace e commenti entusiastici. Recentemente si è sposata. L’attrice ha pronunciato il fatidico sì all’imprenditore Paolo Carullo sabato scorso a Scicli, in Sicilia, terra di origine di entrambi. Su Instagram, Dopo la primissima foto prima di raggiungere il suo amore in chiesa, ha postato degli scatti in cui è di una bellezza estrema con l’elegante vestito da sposa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)non smette mai di stupire e si è presentata con uncompletamente stravolto. La sua bellezza è incantevole e anche in questa circostanza ha ricevuto una marea di complimenti. Ha voluto farsi vedere con questo nuovo outfit sui social network. Unmento decisamente drastico, che nessuno comunque si aspettava. Ma la sua scelta, come detto, è stata apprezzata totalmente dai suoi fan, che l’hanno inondata di cuori, mi piace e commenti entusiastici. Recentemente si è sposata. L’attrice ha pronunciato il fatidico sì all’imprenditore Paolo Carullo sabato scorso a Scicli, in Sicilia, terra di origine di entrambi. Su Instagram,la primissima foto prima di raggiungere il suo amore in chiesa, ha postato degli scatti in cui è di una bellezza estrema con l’elegante vestito da sposa ...

Advertising

LucaMourinhismo : RT @AnnyRedBullA: Miriam Leone fa una diretta su IG. E i coglioni sotto che gli scrivono'Squirti?'. Ma forse non c'é proprio un termine p… - _troubleddreams : Ma di che cazzo di problemi soffrite per dire a Miriam Leone che sembra che le abbiano pisciato in testa. Ma come s… - AnnyRedBullA : Miriam Leone fa una diretta su IG. E i coglioni sotto che gli scrivono'Squirti?'. Ma forse non c'é proprio un ter… - zazoomblog : Miriam Leone da sogno nel giorno più bello: “Vento nelle mie vele” – VIDEO - #Miriam #Leone #sogno #giorno #bello: - TheLaz97 : Con dua pipa in Italia Miriam Leone passa dall'essere la donna più bella d'Italia all'essere la donna più bella d'I… -