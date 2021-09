Minotauro | contro la pervasività ‘ndranghetista in Piemonte servono strumenti e anticorpi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) di Gionata Borin Sabato 25 settembre si è tenuto a Torino il convegno intitolato “Siamo ancora nel labirinto della ‘Ndrangheta?”, organizzato da Libera, con relatori: Gian Carlo Caselli, ex procuratore e Presidente onorario di Libera; i pm della Dda, Paolo Toso e Roberto Sparagna; i giornalisti Elena Ciccarello (La Via Libera) e Giuseppe Legato (La Stampa); Rocco Sciarrone, docente e sociologo, e Davide Mattiello, consulente della Commissione Antimafia. Trascorsi 10 anni dalla maxi-inchiesta “” che ha svelato il potere della ‘ndrangheta nel torinese, si sono susseguite innumerevoli inchieste sulle infiltrazioni e il radicamento della stessa organizzazione criminale in, in cui sono venuti alla luce rapporti col mondo politico ed economico. Sono state analizzate le evoluzioni e i mutamenti di una mafia che si ...