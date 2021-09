Milva | presto una fiction dedicata alla sua carriera | il nuovo progetto per la televisione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milva presto

La vita e la carriera disul piccolo schermo in una fiction. Il progetto è stato annunciato da Casta Diva Entertainment, la nuova linea di business dedicata al mondo della televisione di Casta Diva Group, ed ......quelli trasformati dal Maestro stesso in questa veste in occasione delle collaborazioni con, ... sono certo porteràad altri grandi eventi come questo concerto". I biglietti sono ...È ufficiale: arriverà presto in tv una docufiction dedicata alla vita e alla carriera di Milva, l’indimenticabile Pantera di Goro scomparsa lo scorso aprile.Ci sarà anche la Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo tra chi beneficerà del patrimonio artistico e personale della cantante Milva Biolcati, scomparsa cinque mesi fa, e del marito Maurizio Corgnati ...