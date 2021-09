Militem Ferox-T, lo sport utility truck di lusso che non c’era – FOTO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sostituite la V di SUV con una T e ottenete l’acronimo SUT: sport utility truck. Una categoria di auto che in Italia è molto di nicchia e che si arricchisce oggi con l’arrivo di Militem Ferox-T. Un brand creato da Hermes Cavarzan (CEO di Militem e del Gruppo Cavauto), che unisce prodotti americani al made in Italy, per una “fascia di clientela che ha il culto del lusso e cerca prodotti unici che li distingua dalla massa”, come lui stesso ha spiegato in occasione del lancio di questo pick up, che esce dagli schemi tradizionali. Realizzato sulla base della Jeep Gladiator Rubicon, viene poi completamente rivisitato per diventare una vera e propria supercar dei pick-up. Esternamente è imponente e robusto, a partire dalla mascherina anteriore che è in tinta, ma è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sostituite la V di SUV con una T e ottenete l’acronimo SUT:. Una categoria di auto che in Italia è molto di nicchia e che si arricchisce oggi con l’arrivo di-T. Un brand creato da Hermes Cavarzan (CEO die del Gruppo Cavauto), che unisce prodotti americani al made in Italy, per una “fascia di clientela che ha il culto dele cerca prodotti unici che li distingua dalla massa”, come lui stesso ha spiegato in occasione del lancio di questo pick up, che esce dagli schemi tradizionali. Realizzato sulla base della Jeep Gladiator Rubicon, viene poi completamente rivisitato per diventare una vera e propria supercar dei pick-up. Esternamente è imponente e robusto, a partire dalla mascherina anteriore che è in tinta, ma è ...

