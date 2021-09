Milinkovic-Savic: “Sarri ha già vinto questa coppa e vorrà ripetersi. Futuro? Al mercato non ci penso” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sergej Milinkovic-Savic ha parlato insieme a Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca. Queste le sue parole: “Gol nel derby? Non lo sapevo, dopo la botta sono rimasto giù e non mi ero accorto che la palla fosse entrata. Me l’ha detto Adam Marusic. È un peccato che non abbia potuto esultare nel derby. Abbiamo vinto la partita ma ora pensiamo a preparare le prossime”. Obiettivo in Europa League: “Mister Sarri l’ha già vinta una volta, avrà voglia di rifarlo. Proveremo ad andare avanti il più possibile, abbiamo le stesse motivazioni della Champions. Peccato che siamo usciti nel 2018, eravamo una bella squadra. Siamo concentrati e faremo di tutto per arrivare in alto”. Un leader: “Sì mi ci sento, sono da 7 anni qui. Ma ci sono tanti altri ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sergejha parlato insieme a Maurizionella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca. Queste le sue parole: “Gol nel derby? Non lo sapevo, dopo la botta sono rimasto giù e non mi ero accorto che la palla fosse entrata. Me l’ha detto Adam Marusic. È un peccato che non abbia potuto esultare nel derby. Abbiamola partita ma ora pensiamo a preparare le prossime”. Obiettivo in Europa League: “Misterl’ha già vinta una volta, avrà voglia di rifarlo. Proveremo ad andare avanti il più possibile, abbiamo le stesse motivazioni della Champions. Peccato che siamo usciti nel 2018, eravamo una bella squadra. Siamo concentrati e faremo di tutto per arrivare in alto”. Un leader: “Sì mi ci sento, sono da 7 anni qui. Ma ci sono tanti altri ...

