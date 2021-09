Milinkovic-Savic: «Dal derby spinta per far bene anche in Europa» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mister Sarri ha già vinto l’Europa League e vorrà far bene di nuovo. Noi vogliamo affrontare questa competizione provando ad andare il più lontano possibile”. Lo ha detto Sergej Milinkovic-Savic, centorcampista della Lazio, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. A conferma del grande legame tra i giocatori, Milinkovic spende parole importanti per il portiere Strakosha, protagonista in negativo nella prima uscita europea. “Sono un suo amico stretto. Se domani giocherà farà una partita nel miglior modo possibile”, ha detto. Infine una curiosità, l’asso serbo è stato allenato anche dall’attuale tecnico della Lokomotiv. “Sono stato allenato poco da Nikolic, io ero molto giovane ed ero stato aggregato alla sua ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mister Sarri ha già vinto l’League e vorrà fardi nuovo. Noi vogliamo affrontare questa competizione provando ad andare il più lontano possibile”. Lo ha detto Sergej, centorcampista della Lazio, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lokomotiv Mosca inLeague. A conferma del grande legame tra i giocatori,spende parole importanti per il portiere Strakosha, protagonista in negativo nella prima uscita europea. “Sono un suo amico stretto. Se domani giocherà farà una partita nel miglior modo possibile”, ha detto. Infine una curiosità, l’asso serbo è stato allenatodall’attuale tecnico della Lokomotiv. “Sono stato allenato poco da Nikolic, io ero molto giovane ed ero stato aggregato alla sua ...

