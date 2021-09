Milano Fashion Week: il debutto di Exclusive Paris con Alec Monopoly (Di mercoledì 29 settembre 2021) Durante la Milano Fashion Week la città meneghina è un tripudio di iniziative ed eventi moda. Non sono solo i catwalk a stupire il pubblico, ma anche le presentazioni Fashion. Come quella di Exclusive Paris. Il brand di streetwear, nato da poco a Roma nel 2018, si è subito imposto all’attenzione degli addetti ai lavori e della clientela giovane e metropolitana grazie un giusto mix tra social media e testimonial d’eccezione. Come Alec Monopoly, artista internazionale giunto direttamente dall’America per una live performance e dj set il 26 settembre 2021 presso il ristorante metafisico Otvium Milano. Un evento alchimico tra arte, lusso e moda. Per l’occasione le iconiche tute del brand, che coniuga vivacità creativa a un’attitude ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 settembre 2021) Durante lala città meneghina è un tripudio di iniziative ed eventi moda. Non sono solo i catwalk a stupire il pubblico, ma anche le presentazioni. Come quella di. Il brand di streetwear, nato da poco a Roma nel 2018, si è subito imposto all’attenzione degli addetti ai lavori e della clientela giovane e metropolitana grazie un giusto mix tra social media e testimonial d’eccezione. Come, artista internazionale giunto direttamente dall’America per una live performance e dj set il 26 settembre 2021 presso il ristorante metafisico Otvium. Un evento alchimico tra arte, lusso e moda. Per l’occasione le iconiche tute del brand, che coniuga vivacità creativa a un’attitude ...

