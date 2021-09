Milano, due operai morti in deposito di azoto dell'Humanitas (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Due operai sono stati trovati senza vita in un deposito di azoto all'interno dell'Università Humanitas, a Pieve Emanuele (Milano), in via Levi Montalcini. J.S, 42 anni, e E.Z., 46 anni, un italiano e un indiano, sarebbero morti per intossicazione. All'accertamento delle cause dell'incidente sul lavoro sta lavorando la squadra ad hoc della procura di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. L'ipotesi di reato nell'inchiesta aperta dalla procura è omicidio colposo a carico di ignoti. I carabinieri con Ats di Milano stanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio mortale e verificando la corretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - Duesono stati trovati senza vita in undiall'interno'Università, a Pieve Emanuele (), in via Levi Montalcini. J.S, 42 anni, e E.Z., 46 anni, un italiano e un indiano, sarebberoper intossicazione. All'accertamentoe cause'incidente sul lavoro sta lavorando la squadra ad hoca procura di, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. L'ipotesi di reato nell'inchiesta aperta dalla procura è omicidio colposo a carico di ignoti. I carabinieri con Ats distanno ricostruendo la dinamica'infortunio mortale e verificando la corretta ...

