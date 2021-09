Milano, due operai morti in deposito di azoto dell'Humanitas (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due operai sono stati trovati senza vita in un deposito di azoto all'interno dell'Università Humanitas, a Pieve Emanuele (Milano), in via Levi Montalcini. J. S, 42 anni, e E. Z., 46 anni, un italiano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Duesono stati trovati senza vita in undiall'interno'Università, a Pieve Emanuele (), in via Levi Montalcini. J. S, 42 anni, e E. Z., 46 anni, un italiano ...

Advertising

fattoquotidiano : Ancora due morti sul lavoro all’Humanitas di Milano, altri tre a Padova, Torino e Capaci. E meno male che governo e… - fattoquotidiano : Ancora tragedie, ancora cinque morti sul lavoro in un solo giorno - matteosalvinimi : Due visioni del mondo diverse, due idee di città diverse. Un po’ di sicurezza in più, un po’ di controlli in più, u… - goldvnerm : @mylordxerm amo fosse per me verrei senza pensarci due volte il problema è che avendolo qui a milano non credo i miei siano disposri - infoitinterno : Humanitas di Milano, morti due operai bresciani nel deposito di azoto liquido -