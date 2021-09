Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'Humanitas (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due operai sono morto in un deposito di azoto della sede dell 'università Humanitas di Pieve Emanuele, collegata all'omonimo ospedale nel Milanese. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Duesono morto in undia sede'universitàdi Pieve Emanuele, collegata all'omonimo ospedale nel Milanese. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, ...

