Milan, Scaroni: “Non parlo di arbitri. Risultati arriveranno” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte”. Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenendo all’iniziativa di Fondazione Milan ‘Restore the music Milan’, non recrimina sulle decisioni dell’arbitro Cakir nel match tra Milan e Atletico Madrid in Champions League. Un rosso a Kessie e un rigore dubbio condannano i rossoneri alla sconfitta: “Perdere è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro – le parole del numero uno del club lombardo – Il ritorno a San Siro? E’ stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Nonmai degli, è un argomento che va lasciato da parte”. Il presidente delPaolo, intervenendo all’iniziativa di Fondazione‘Restore the music’, non recrimina sulle decisioni dell’arbitro Cakir nel match trae Atletico Madrid in Champions League. Un rosso a Kessie e un rigore dubbio condannano i rossoneri alla sconfitta: “Perdere è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro – le parole del numero uno del club lombardo – Il ritorno a San Siro? E’ stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Ildeve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci ...

