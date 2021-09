Milan | Pioli | «Giocato meglio dell' Atletico fino al rosso a Kessie»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “C’è delusione perchè eravamo vicini ad ottenere un risultato importante contro una squadra molto forte, bastava un pochino di attenzione in più come sul primo gol. I ragazzi hanno fatto una gara importante, ma uscire sconfitti ci complica un po’ la classifica”. Lo ha detto Stefano, allenatore del, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’. “Ci siamo, manca ancora il tassello che può fare la differenza. Dobbiamo stare sul pezzo dentro le partite. Abbiamoun grande calcio per mezzora, poi abbiamo subito la superiorità numerica. Un peccato per l’ambiente, la serata e i tifosi”, ha aggiunto. “È una prestazione che ci deve dare fiducia e convinzione perchè abbiamodi un avversario molto forte in parità numerica, ma allo ...

Questa e' una prestazione che deve darci fiducia, abbiamo giocato meglio dei nostri avversari, ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per arrivare ad alti livelli anche in Europa", prosegue. ...VIDEOATLETICO MADRID (RISULTATO 1 - 2): DIAVOLO KO NEL RECUPERO Sconfitta beffa per i rossoneri diieri a San Siro nella seconda giornata della fase a gironi di Champions league: c ome si vede ...A decidere il futuro dei rossoneri e nerazzurri saranno le due prossime sfide contro Porto e Sheriff Per continuare a sperare nella qualificazione, come rileva Sportmediaset, servirà sicuramente fare ...La sfida di ieri sera tra Milan e Atletico Madrid ha fatto e fa ancora discutere. In particolar modo, a finire nella bufera sono state le decisioni arbitrali: in primis il doppio giallo a Kessie, che ...