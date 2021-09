Milan, Maldini prova il colpo a zero: Juventus anticipata! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il calciomercato non si ferma mai e molte squadre, tra cui il Milan, stanno già pianificando le prossime sessioni. I rossoneri, in particolare, stando a quanto riportano dalla Germania, sarebbe pronti ad investire per un difensore del Borussia Dortmund, in scadenza a giugno 2022. Milan SU ZAGADOU Calciomercato Milan Zagadou I rossoneri sono destinati, infatti, a perdere Romagnoli a zero a giugno: il rinnovo del capitano è lontano e non sembrerebbero esserci i margini. Nel mirino, quindi, è finito Zagadou del Borussia Dortmund, su cui c’è il forte interesse della Juventus. I rossoneri hanno già avuto i primi contatti con l’entourage del difensore francese e l’operazione potrebbe andare a buon fine. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il calciomercato non si ferma mai e molte squadre, tra cui il, stanno già pianificando le prossime sessioni. I rossoneri, in particolare, stando a quanto riportano dalla Germania, sarebbe pronti ad investire per un difensore del Borussia Dortmund, in scadenza a giugno 2022.SU ZAGADOU CalciomercatoZagadou I rossoneri sono destinati, infatti, a perdere Romagnoli aa giugno: il rinnovo del capitano è lontano e non sembrerebbero esserci i margini. Nel mirino, quindi, è finito Zagadou del Borussia Dortmund, su cui c’è il forte interesse della. I rossoneri hanno già avuto i primi contatti con l’entourage del difensore francese e l’operazione potrebbe andare a buon fine. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

PBPcalcio : Domani sarò a #SanSiro. Rivedrò il #Milan in #Champions e la mia mente volerà a quell’ultima notte ad #Atene dove d… - CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - giomalago : Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della fami… - notizie_milan : Milan, Maldini sul talento del Genoa: Andrea Cambiaso - MilanLiveIT : ??#MercatoMilan: Maldini ha puntato il talento Lo paragonano a #DeBruyne ?? -