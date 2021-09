Milan, l’ironia di Singer su Milan-Atletico: «All’evento di oggi avevo invitato gli arbitri, ma non li vedo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ospite All’evento Restore the music, Gordon Singer, alla guida del fondo Elliott, proprietario del Milan, ha ironizzato sulla direzione di gara della partita di Champions contro l’Atletico Madrid. «avevo invitato gli arbitri per l’evento di oggi, ma non li vedo. Sono davvero molto contento di essere qui oggi, è così bello vedere così tanti bambini condividere due tra le mie più grandi passioni, cioè il calcio e la musica. Vi spiego perché abbiamo fatto questa fondazione a questa scuola: questa donazione arriva tra la fondazione della mia famiglia e Fondazione Milan. È la seconda donazione che facciamo insieme dopo quella agli ospedali di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) OspiteRestore the music, Gordon, alla guida del fondo Elliott, proprietario del, ha ironizzato sulla direzione di gara della partita di Champions contro l’Madrid. «gliper l’evento di, ma non li. Sono davvero molto contento di essere qui, è così bello vedere così tanti bambini condividere due tra le mie più grandi passioni, cioè il calcio e la musica. Vi spiego perché abbiamo fatto questa fondazione a questa scuola: questa donazione arriva tra la fondazione della mia famiglia e Fondazione. È la seconda donazione che facciamo insieme dopo quella agli ospedali di ...

