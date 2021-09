Milan | Gordon Singer scherza | “Ho invitato gli arbitri | non li vedo…”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Scaroni non ne parla,invece si limita ad una frecciatina a Cakir. Ilè ancora scosso dalla sconfitta contro l’Atletico Madrid, segnata da un doppio giallo a Kessie nel primo tempo a da un rigore molto dubbio a tempo scaduto. Nella mattina di oggi, all’evento di presentazione di Restore the Music, iniziativa della Fondazionee dell’ente benefico britannico Restore The Music, è arrivato infatti anche, presente tra l’altro anche ieri sera a San Siro. Dopo un “Non parlo di“, l’alto dirigente Elliott si è lasciato andare ad una battuta: “Avevoanche gli arbitro di ieri sera, ma non vedo nessuno…”. invece per Scaroni che ha rifiutato ogni commento sull’arbitraggio. ...

