Milan-Atletico Madrid, l’attacco di Capello: “Giroud non era in campo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha attaccato Olivier Giroud, centravanti che è parsi fuori forma contro l'Atletico Madrid Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fabio, ex allenatore del, ha attaccato Olivier, centravanti che è parsi fuori forma contro l'

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - liam4ever : RT @andreascardaci: @TrollGirardi Se tanto mi dà tanto,Milan Atletico 1-2 - coco_shmurda : RT @acmilan: On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from #MilanAtleti ?? I… -