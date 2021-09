Milan-Atlético Madrid 1-2, social scatenati su Çakir: i meme | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) social rossoneri in fiamme per l'arbitraggio di Cüneyt Çakir in occasione di Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League. I meme divertenti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021)rossoneri in fiamme per l'arbitraggio di Cüneytin occasione di1-2 di Champions League. Idivertenti

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atlético Milan, abbiamo un problema. Sconcerti: "Di chi è la colpa del ko in Champions". Un grosso guaio tecnico ' Il Milan perde partita e molte speranze, ma porta la dimostrazione che mancava: esiste anche in Europa ed è alla pari con le grandi. Il Milan ha giocato il miglior primo tempo della sua stagione. Non ha mai fatto entrare in partita l'Atletico, lo ha tenuto fuori con le invenzioni di Diaz e Leao più l'ordine di Saelemaekers e l'...

CMIT TV - TG mercato e Speciale Champions: SEGUI la DIRETTA! Vivremo insieme gli impegni dellle italiane in Champions League, con Inter e Milan fermate da Shakhtar e Atletico Madrid, in attesa della sfida della Juventus contro il Chelsea di questa sera. Per ...

Calcio, Player of the Year Uefa: in lizza Jorginho, fuori Messi