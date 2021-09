Michael Schumacher la meravigliosa notizia: fan pieni di gioia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finalmente dopo mesi è arrivata una bella notizia che riguarda Michael Schumacher e la sua famiglia: ecco come sta Michael Schumacher e sua moglie CorinneNel mese di settembre si è tornati a parlare del campione di Formula 1. Come è noto a tutti, Michael Schumacher a seguito del grave incidente sugli sci avvenuto a Maribel nel 2013 è finito in coma ma con il tempo le sue condizioni sono sempre più migliorate. Ma come sta oggi? LEGGI ANCHE —> Una Vita: decisione shock per Felicia dopo la morte di Ildefonso Come sta Michael Schumacher oggi? Di recente si è tornati a parlare di Michael grazie a Netflix, che ha voluto dedicargli un documentario, dove si racconta appunto tutta la sua vita a la propria ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finalmente dopo mesi è arrivata una bellache riguardae la sua famiglia: ecco come stae sua moglie CorinneNel mese di settembre si è tornati a parlare del campione di Formula 1. Come è noto a tutti,a seguito del grave incidente sugli sci avvenuto a Maribel nel 2013 è finito in coma ma con il tempo le sue condizioni sono sempre più migliorate. Ma come sta oggi? LEGGI ANCHE —> Una Vita: decisione shock per Felicia dopo la morte di Ildefonso Come staoggi? Di recente si è tornati a parlare digrazie a Netflix, che ha voluto dedicargli un documentario, dove si racconta appunto tutta la sua vita a la propria ...

