“Mi sono innamorato di lui” | l’ammissione dell’allenatore nel post partita

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Pep Guardiola è rimasto ammaliato da un giocatore in particolare dopo la sconfitta dei suoi nelladi ieri contro il PSG. E questo qualcuno non porta il nome di Mbappe, Neymar o Messi, ma di Marco Verratti. Le parole di Guardiola su Verratti “Midi lui, è un giocatore eccezionale. Anche quando è pressato ha la calma di effettuare quel tocco in più che gli permette di creare spazio per aggirare i nostri centrocampisti alle spalle. Conoscevo la sua personalità e non si è smentito. Tu lo vedi così, piccoletto, ma quando gioca e si muove fa girare la squadra”. LEGGI ANCHE: Situazione spinosa in casa City: tifosi contro Guardiola! LEGGI ANCHE: Messi a rischio per la sfida con il City: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.