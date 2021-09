“Mi hai lasciato un vuoto così profondo…”: le parole struggenti della fidanzata del pilota morto a 15 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spezzano il cuore, le parole della fidanzatina di Dean Berta Vinales, cugino del campione della MotoGP Maverick, morto a 15 anni durante la gara di apertura del Motul Spanish Round valida per il Campionato Mondiale FIM Supersport 300. LEGGI ANCHE => Chi era Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, morto in pista a soli 15 anni All’undicesimo giro della gara il 15enne è rimasto coinvolto in un grave incidente, perdendo il controllo della moto che l’ha travolto e morendo a causa delle gravi lesioni alla testa e alla colonna vertebrale riportate. Trasportato immediatamente presso il centro medico in loco, per il giovane Vinales non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto dopo che non è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spezzano il cuore, lefidanzatina di Dean Berta Vinales, cugino del campioneMotoGP Maverick,a 15durante la gara di apertura del Motul Spanish Round valida per il Campionato Mondiale FIM Supersport 300. LEGGI ANCHE => Chi era Dean Berta Vinales, cugino di Maverick,in pista a soli 15All’undicesimo girogara il 15enne è rimasto coinvolto in un grave incidente, perdendo il controllomoto che l’ha travolto e morendo a causa delle gravi lesioni alla testa e alla colonna vertebrale riportate. Trasportato immediatamente presso il centro medico in loco, per il giovane Vinales non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiaratodopo che non è ...

