Meteo | temporali e calo termico nei prossimi giorni | le regioni colpite

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, piogge, temporali e allerta gialla in sei province – LE PREVISIONI -… - iconaclima : ??Ecco la nuova perturbazione che ha raggiunto l'Italia! Oggi porterà #pioggia e temporali in diverse zone: controll… - TRIESTE_news : Cielo variabile e possibili temporali, il meteo di oggi - - infoitinterno : Maltempo con allerta meteo mercoledì: temporali su Piemonte e Lombardia, tutte le regioni a rischio - infoitinterno : Allerta meteo: previsti forti temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temporali

iLMeteo.it

Il maltempo, con piogge eanche intensi, colpirà diverse aree delle regioni meridionali ... con le condizioniche continueranno a risultare in prevalenza stabili, in un contesto in cui ...Lo indica un'allertadella Protezione civile segnalandoe rovesci di forte intensità nel nord delle due Regioni. Previste anche locali grandinate e forti raffiche di vento.A Torino oggi, mercoledì 29 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima ...Per la giornata di mercoledì valutata allerta gialla in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia Maltempo con allerta meteo mercoledì: temporali su Piemonte e Lombardia, tutte le regioni ...