Meteo martedì 28 settembre | dal caldo al forte maltempo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilper mercoledì 29prevede instabilità al Nord-Est e al Centro, con un nuovo impulso di aria fresca che porterà un aumento delle nuvole al Nord-Ovest, con temporali in serata. L’Italia sta per essere raggiunta da una nuova perturbazione che porterà aria fredda e temporali, soprattutto al Centro-Sud. In questo29ilprevede un calo delle temperature, e molte regioni italiane saranno colpite da un ritorno di piogge e temporali. La situazionerologica peggiorerà nella giornata di giovedì, in cui ci sarà unadiminuzione delle temperature soprattutto al Centro-Sud dove i valori sono ancora oggi abbastanza tiepidi. Manterranno un certa stabilità climatica i settori che includono la Toscana, Lazio e ...