“Memento audere semper 1922” La candidata a Miss Mondo elimina il motto “politicamente scorretto” video

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si chiama Claudia Motta ha 21 anni ed è “determinata” a far vincere l’Italia, per la prima volta nella storia, alla finale di Porto Rico il 16 dicembre e diventare così. Una bellezza che, coi tempi che corrono, rischia di apparire “scorretta”: bionda, bellissima, fiera di essere italiana. E poi c’è quel, che lei ha scelto per il suo profilo social. Ha già fatto storcere il naso ai talebani del “politically correct”. Claudia Motta ha infatti scelto di adottare comesul suo profilo Instagram, la frase latina:. Frase coniata dallo scrittore e poeta Gabriele D’Annunzio, per rendere omaggio al Motoscafo armato silurante, acronimo Mas, l’imbarcazione bellica protagonista di ...

Il Secolo d'Italia

È stato il fascino di Claudia Motta a conquistare la giuria di Miss Mondo Italia 2021, la 21enne si è aggiudicata la fascia da reginetta.