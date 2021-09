Meloni in piazza con Salvini e Tajani Uniti contro il polverone che rischia di scassare il centrodestra

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il caso Morisi e l’intervista-bomba di Giancarlo Giorgetti che siluravaelogiando Umberto Bossi hanno avuto un effetto immediato: ilsi è ricompattato. Così Giorgia, Matteoe Antonio– che finora hanno fatto i loro tour elettorali divisi – saranno insieme negli eventi conclusivi della campagna per i sindaci a Roma e a Milano. Le due piazze più importanti, quelle in cui Giorgetti ha profetizzato un’amara sconfitta. Quelle dove occorre resistere a ogni costo, altrimenti riprenderebbe fiato la retorica giallo-rossa di Conte e Letta. Un incubo.unitoi “salotti di Calenda”unito, dunque, dinanzi a una crisi interna alla Lega chedi destabilizzare la ...

L'indagine su Morisi L'indagine che coinvolge l'ormai ex guru della Lega Luca Morisi ha 'un impatto politico importante', sottolinea Giorgia, assestando così un duro colpo a Salvini non tanto ...... abbiamo riempitoDuomo,Castello a Torino. Credo che non capitasse da molto molto tempo alla destra. Una bella benzina". Lo dichiara la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in ...La sfida a distanza dei comizi di chiusura della campagna elettorale. Carlo Calenda punta in alto chiudendo la campagna elettorale a piazza del Popolo, mentre Virginia Raggi convoca i suoi a piazza Bo ...Un effetto la sortita di Giancarlo Giorgetti l'ha prodotta: ha ricompattato i tre leader, Salvini, Meloni e Tajani, costringendoli a stare insieme in ben due appuntamenti elettorali a ...