Mela Val Brembana, al via il tour fra i paesi: si parte da Moio de’ Calvi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Moio de’ Calvi. Torna in Val Brembana il tempo delle mele, grazie all’Associazione Agricoltori Frutticoltori Valle Brembana (AFAVB) che propone i frutti gustosi di una stagione coltiva davvero importante. “Le gelate di primavera – spiega Pinuccio Gianati, presidente dell’associazione – hanno creato difficoltà ai frutteti, ma grazie alle competenze acquisite dai soci in tanti anni di attività quantità e qualità delle mele si sono mantenute su ottimi livelli. La grandine in diverse occasioni ha cercato di metterci lo zampino, ma chi era attrezzato con adeguate protezioni può godere di un raccolto adeguato. Siamo in particolare orgogliosi dei risultati ottenuti presso il campo scuola Arcobaleno delle Mele, avviato nel 2021 a Moio de’ Calvi, che diventa sempre più il punto di riferimento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021)de’. Torna in Valil tempo delle mele, grazie all’Associazione Agricoltori Frutticoltori Valle(AFAVB) che propone i frutti gustosi di una stagione coltiva davvero importante. “Le gelate di primavera – spiega Pinuccio Gianati, presidente dell’associazione – hanno creato difficoltà ai frutteti, ma grazie alle competenze acquisite dai soci in tanti anni di attività quantità e qualità delle mele si sono mantenute su ottimi livelli. La grandine in diverse occasioni ha cercato di metterci lo zampino, ma chi era attrezzato con adeguate protezioni può godere di un raccolto adeguato. Siamo in particolare orgogliosi dei risultati ottenuti presso il campo scuola Arcobaleno delle Mele, avviato nel 2021 ade’, che diventa sempre più il punto di riferimento ...

Advertising

Simoneschianch2 : Tu vivi in val Brembana il tuo cervello se sviluppato come la mela annurca - ValBrembanaWeb : I frutticoltori della Valle Brembana inaugurano la nuova sede durante la “Festa della Mela” - Daniele_V94 : @HariSel95300131 @Giulio_Firenze Il giro ad anello è bello lungo si?? In alternativa ti consiglio di andare in macch… -