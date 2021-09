Meghan ci fa la morale | Ma intanto sfoggia jet e vistiti di lusso

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La Markle è finita al centro delle critiche per l'alto (e costoso) profilo tenuto durante la visita a New York: "Parlava di equità e carestia con indosso abiti firmati da migliaia di dollari"

CaffeFou : #MeghanMarkle ci fa la morale: 'Ma intanto sfoggia jet e vistiti di lusso' #meghan #ny -

È uno dei preferiti di star come Beyoncé, Rihanna e Meghan Markle. La società ha accumulato tre ... Altro che socialismo e tassare i ricchi: prima di fare la morale e lanciare certi messaggi - i soliti, ...La Markle è finita al centro delle critiche per l'alto (e costoso) profilo tenuto durante la visita a New York: "Parlava di equità e carestia con indosso abiti firmati da migliaia di dollari" ...Vestiti, gioielli costosi e jet privati: l'eco warrior Meghan Markle scatena i tabloid inglesi. E non sfugge la dedica alla Royal ...