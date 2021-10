Meditazione per dormire: 5 tecniche per sconfiggere l’insonnia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Riuscire a dormire bene non è sempre facile, esistono molti fattori che rendono faticoso, sempre o per un periodo limitato, prendere sonno. Per aiutare ad ottenere il giusto riposo, un buon metodo è la Meditazione per dormire. Attraverso tecniche semplici ed esercizi che si possono svolgere tranquillamente prima di andare a letto, è possibile imparare a rilassare il corpo e la mente, in modo da portare l’organismo a dormire meglio. Meditazione e sonno: i benefici Il sonno è un aspetto fondamentale per il benessere psicofisico di una persona. Per poter trascorrere una giornata con la giusta energia e potenzialità, è necessario che i ritmi circadiani che regolano l’attività di veglia e sonno del nostro organismo siano rispettati. Purtroppo però è facile, per via di stress o pensieri, ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 29 settembre 2021) Riuscire abene non è sempre facile, esistono molti fattori che rendono faticoso, sempre o per un periodo limitato, prendere sonno. Per aiutare ad ottenere il giusto riposo, un buon metodo è laper. Attraversosemplici ed esercizi che si possono svolgere tranquillamente prima di andare a letto, è possibile imparare a rilassare il corpo e la mente, in modo da portare l’organismo ameglio.e sonno: i benefici Il sonno è un aspetto fondamentale per il benessere psicofisico di una persona. Per poter trascorrere una giornata con la giusta energia e potenzialità, è necessario che i ritmi circadiani che regolano l’attività di veglia e sonno del nostro organismo siano rispettati. Purtroppo però è facile, per via di stress o pensieri, ...

