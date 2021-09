Mattarella: “Vaccini e mezzi protezione in luoghi lavoro per ripartenza attività” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “L’estensione della campagna di vaccinazione e l’utilizzo di mezzi di protezione della salute dei cittadini, a partire dai luoghi di lavoro, limita i rischi di contagio, consentendo, grazie a comportamenti responsabili, una ripartenza estesa e costante delle attività economiche e sociali”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell’assemblea annuale di Confcommercio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “L’estensione della campagna di vaccinazione e l’utilizzo dididella salute dei cittadini, a partire daidi, limita i rischi di contagio, consentendo, grazie a comportamenti responsabili, unaestesa e costante delleeconomiche e sociali”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio in occasione dell’assemblea annuale di Confcommercio. L'articolo proviene da Italia Sera.

