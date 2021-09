Mattarella ricorda l' eccidio di Marzabotto | ' Da lì è nato il disegno della Costituzione e dell' Europa unita'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Per non dimenticare la crudeltà dei nazifascisti, che arrivarono a torturare e uccidere persone totalmente indifese. Da quella tremenda pagina di storia si è potuti però rinascere, pensando a un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

'Il ricordo di quanto avvenuto - continua- , che doverosamente si ripete in forme ... Ficoche 'quella mattina del 29 settembre ad essere colpita da tanta ferocia fu la popolazione ...Il Capo dello Statoanche come "l'orrore di quella 'marcia della morte' e il sangue ...la resistenza popolare e il desiderio di pace e libertà hanno saputo capovolgere" ha concluso. -...Il presidente della Repubblica: "Si raggiunse in quei giorni il culmine di una strategia di annientamento che non risparmiò bambini e anziani incapaci di difendersi" ...ROMA - 'Marzabotto e Monte Sole furono teatro settantasette anni fa di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS nel nostro Paese.