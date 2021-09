Mattarella | irrinunciabili libertà | democrazia | giustizia sociale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Il ricordo di quanto avvenuto, che doverosamente si ripete in forme aperte e pubbliche, rinnova anche l'impegno che la Repubblica e le comunità locali assumono nei confronti delle giovani generazioni.

... la democrazia, la giustizia sociale come pilastridella nostra vita". Così il ... Per"l'orrore di quella "marcia della morte" e il sangue innocente versato divennero simbolo ..."La solidarietà - conclude- è la chiave di ogni vero progresso: sociale, culturale, ... la convivialità delle differenze, la ricerca e il pensiero critico sono ingredientidi ..."Il ricordo di quanto avvenuto, che doverosamente si ripete in forme aperte e pubbliche, rinnova anche l'impegno che la Repubblica e le comunità locali assumono ...L'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pizzo in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico ...