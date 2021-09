Mattarella bis o Draghi al Quirinale Tutti gli ostacoli nella partita del Quirinale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Il quadro politico italiano dei prossimi mesi passa da questo snodo fondamentale. Dal 7 gennaio iniziano le votazioni del Parlamento in seduta comune per il nuovo Presidente della Repubblica e il primo problema consiste nel capire se sarà rinnovato Sergio. Una soluzione nel segno della continuità.sappiamo che già Giorgio Napolitano è stato rieletto per un nuovo settennato, nel silenzio della Costituzione. In Assemblea costituente si discusse a lungo sulla durata in carica del Capo dello Stato. Il compromesso fu trovato nel testo del primo progetto: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rinnovabile”. Madiscussione finale gli animi politici si erano inaspriti e non si trovò un accordo lasciando semplicemente la durata di sette anni. Del ...