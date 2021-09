Mattarella apre le porte del Quirinale all'arte e al design italiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Il vaso Fazzoletto di Venini, in versione tricolore occhieggia da una consolle dorata nel salone delle Feste, Gli Archeologi di De Chirico accoglie gli ospiti che arrivano al piano nobile. Il Quirinale si rinnova, ancora una volta, e ospita oltre duecento opere di arte contemporanea e di design italiano per diventare ancora di più la Casa degli italiani. Sergio Mattarella inaugurera la terza edizione di Quirinale contemporaneo, un progetto per "aggiornare l'immagine delle sedi istituzionali tramite l'inserimento di rilevanti espressioni del genio e dell'estro degli artisti italiani, dalla nascita della Repubblica ai giorni nostri" scrive il Capo dello Stato nella presentazione dell'esposizione. Anche nello studio del Presidente alla scrivania in stucco dorato si aggiunge un tavolino moderno, ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Il vaso Fazzoletto di Venini, in versione tricolore occhieggia da una consolle dorata nel salone delle Feste, Gli Archeologi di De Chirico accoglie gli ospiti che arrivano al piano nobile. Ilsi rinnova, ancora una volta, e ospita oltre duecento opere dicontemporanea e diitaliano per diventare ancora di più la Casa degli italiani. Sergioinaugurera la terza edizione dicontemporaneo, un progetto per "aggiornare l'immagine delle sedi istituzionali tramite l'inserimento di rilevanti espressioni del genio e dell'estro degli artisti italiani, dalla nascita della Repubblica ai giorni nostri" scrive il Capo dello Stato nella presentazione dell'esposizione. Anche nello studio del Presidente alla scrivania in stucco dorato si aggiunge un tavolino moderno, ...

