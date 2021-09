Mascherine, docenti e studenti le rifiutano e gli scatoloni sommergono gli scantinati delle scuole (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dirigente scolastico di una scuola di Tivoli denuncia tramite il Corriere della Sera: "In quattro giorni mi hanno scaricato oltre 50 colli di Mascherine. Non ho più posto perché abbiamo ancora 400 scatoloni della gestione Arcuri. Nessuno vuole queste Mascherine. Ogni mattina le diamo agli studenti sia all’entrata che in classe ma lasciano le confezioni chiuse sui banchi. Potete fare qualcosa?". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dirigente scolastico di una scuola di Tivoli denuncia tramite il Corriere della Sera: "In quattro giorni mi hanno scaricato oltre 50 colli di. Non ho più posto perché abbiamo ancora 400della gestione Arcuri. Nessuno vuole queste. Ogni mattina le diamo aglisia all’entrata che in classe ma lasciano le confezioni chiuse sui banchi. Potete fare qualcosa?". L'articolo .

