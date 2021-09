"Marzabotto nelle radici della Costituzione e dell'Europa" (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - "Oggi Monte Sole e Marzabotto, insieme ai vicini Comuni di Monzano e Grizzana Morandi, sono luoghi di memoria e sacrari di pace, non soltanto per la Repubblica italiana ma per l'intera Europa. Sono segni indelebili, che troviamo nelle radici della Costituzione e che hanno dato origine al disegno di un'Europa unita nei suoi valori comuni". Sergio Mattarella sceglie di ricordare così, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale, le località che "furono teatro, settantasette anni fa, di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS nel nostro Paese". "Si raggiunse in quei giorni, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del '44, pur nel contesto della ritirata delle truppe tedesche, il culmine ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - "Oggi Monte Sole e, insieme ai vicini Comuni di Monzano e Grizzana Morandi, sono luoghi di memoria e sacrari di pace, non soltanto per la Repubblica italiana ma per l'intera. Sono segni indelebili, che troviamoe che hanno dato origine al disegno di un'unita nei suoi valori comuni". Sergio Mattarella sceglie di ricordare così, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale, le località che "furono teatro, settantasette anni fa, di un eccidio di civili spietato e feroce compiuto dalle SS nel nostro Paese". "Si raggiunse in quei giorni, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del '44, pur nel contestoritiratae truppe tedesche, il culmine ...

