Marta Fascina | la foto della fidanzata di Berlusconi per il compleanno scatena l’ironia | “Ken e Barbie”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Silviospegne 85 candeline tra gli auguripolitica e i festeggiamenti in famiglia, ma non mancasocial per lapubblicata su Instagram dalla. La deputata di Forza Italia ha condiviso uno scatto mano nella mano con, ma in molti hanno notato il pesante ritocco dell’immagine, con il politico 85enne che sembra decisamente ringiovanito.social ha di nuovo colpito, a colpi di battute e sospetti di aver usato filtri stavolta imperdonabili.su Instagramdiper il...

E non manca il momento romantico: la fidanzata,, sceglie Instagram per dedicare al leader di Forza Italia un augurio speciale. "Buon compleanno amore mio", scrive la deputata azzurra ...Silvio Berlusconi compie oggi 85 anni e per la prima volta la giovane fidanzata, la deputata forzista, posta sui social uno foto con il Cavaliere con il messaggio 'buon compleanno amore mio'. Gli osservatori più malevoli però parlano di usi abbondanti di filtri, nonostante la giovane ...Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi, festeggia il compleanno dell'ex Cavaliere con un romantico scatto che però scatena l'ironia social Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali ...Silvio Berlusconi spegne 85 candeline. Un compleanno in famiglia, tra i suoi affetti più cari, ma pieno di telefonate (200 in tutto, è lo stesso ex premier ...