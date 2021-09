Marsiglia vs Galatasaray: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Marsiglia mirerà a riprendersi da alcuni piccoli problemi di forma quando ospiterà il Galatasaray nel Gruppo E di Europa League giovedì 30 settembre. La squadra di Jorge Sampaoli ha pareggiato 1-1 con la Lokomotiv Mosca nella giornata di apertura, mentre la squadra turca ha avuto la meglio contro la Lazio. Il calcio di inizio di Marsiglia vs Galatasaray è previsto alle 21. Prepartita Marsiglia vs Galatasaray: a che punto sono le due squadre? Marsiglia Una classica punizione di Dimitri Payet ha fatto notizia domenica sera, ma l’atteso gol-fest tra Marsiglia e Lens non è andato a favore degli Olympiens, poiché gli sforzi del loro talismano sono stati vani durante un 3-2 perdita. L’ex giocatore del West Ham United ha anche segnato un rigore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilmirerà a riprendersi da alcuni piccoli problemi di forma quando ospiterà ilnel Gruppo E di Europa League giovedì 30 settembre. La squadra di Jorge Sampaoli ha pareggiato 1-1 con la Lokomotiv Mosca nella giornata di apertura, mentre la squadra turca ha avuto la meglio contro la Lazio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Una classica punizione di Dimitri Payet ha fatto notizia domenica sera, ma l’atteso gol-fest trae Lens non è andato a favore degli Olympiens, poiché gli sforzi del loro talismano sono stati vani durante un 3-2 perdita. L’ex giocatore del West Ham United ha anche segnato un rigore ...

