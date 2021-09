Maria De Filippi è l’unica istituzione italiana capace di parlare al paese senza cancelletti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Riassunto dell’Italia di questa settimana. Simone Pillon (Lega) è alleato di Alessandro Zan (Pd) nella pratica parastalinista di sputtanamento dei busoni; Pillon sistematizza l’aneddoto già raccontato nella biografia di Zan parlando, a proposito della vicenda Morisi, di «corrente Mykonos». Le femministe sono indignate per il culo di una statua, che non rappresenterebbe le fattezze della tizia (personaggio di fantasia, ma non cavilliamo) cui la statua è stata dedicata, ma soprattutto non rappresenterebbe il culo loro, neanche dopo anni di squat e zumba e spinning e cardio. Per fortuna ci sono le istituzioni che mantengono la calma. Per fortuna c’èDe. Due settimane fa è cominciata la nuova stagione di “Uomini e donne”, che non vi spiegherò cosa sia perché do per scontato non siate appena tornati da Marte. Una delle troniste si chiama ...