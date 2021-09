Manuela Arcuri vittima di molestie sul lavoro | il racconto di quanto avvenuto agli esordi della sua carriera

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha rivelato di essere statadisul, in particolare durante i provini all’iniziosua. Anche l’attrice, dunque, si aggiunge alla lista, purtroppo sempre più lunga, di donne che hanno subìtosul posto die lesuldurante i proviniha raccontato in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale che all’iniziosua, durante diversi provini, le è capitato che tentassero di toccarla o che la toccassero proprio, oppure che i registi le chiedessero di mostrare il seno ...

torna sul suo inizio di carriera con delle rivelazioni choc . "Qualcuno ci provava allungando le mani, toccandomi le gambe o chiedendomi di spogliarmi... erano dei depravati! Mi ...L'attrice si è raccontata in una lunga intervista in cui ha rivelato molti dettagli della sua vita privata, comprese le molestie subite all'inizio della carriera., l'attrice di Latina ha raccontato solo recentemente alcuni retroscena sul set. Dopo anni di silenzio, alla fine anche la bella e giunonica attrice ha ammesso di aver subito delle ...Molestata sul set nei primi anni della sua carriera: è questa la confessione di Manuela Arcuri che si è raccontata al Quotidiano Nazionale. "Ero giovane e non avevo la forza di mandarli a quel paese, ...“Qualcuno ci provava allungando le mani, toccandomi le gambe o chiedendomi di spogliarmi… erano dei depravati! Mi chiedevano ‘fai vedere il seno'”. Manuela Arcuri ha deciso di rompere il silenzio e in ...