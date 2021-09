Manuel Bortuzzo “fulmina” Lulù dopo un bacio | l’assurdo motivo – VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021)continuano a sbaciucchiarsi nella Casa del Grande Fratello Vip. E se molti li amano, altri credono che la storia non possegga il giusto coinvolgimento necessario, specie da parte di lui.unProprio ieri sera,una serie di baci da parte di,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè prova a baciare Manuel Bortuzzo ma lui l’allontana: “Sai quanto costa questa cam… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo e la rottura con l'ex fidanzata: il nuotatore ne rivela il motivo al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Gf Vip, Lulù Selassie abbraccia Manuel Bortuzzo ma lui la scansa: «Ti prego, questa camicia costa moltissimo» - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, avete mai visto la sua ex? Ecco chi è - infoitcultura : Gf Vip 6, i genitori di Manuel Bortuzzo commentano il flirt con Lulù Selassiè -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Rossella Corona, la madre di, tra i protagonisti dell'attuale edizone del Grande Fratello Vip , intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato come ha vissuto il figlio i primi momenti dopo l'incidente che l'ha ...Gf Vip , il brutto gesto dia Lulù Selassie. Fan furiosi: ' Mollalo subito '. Pochi minuti fa su Twitter è iniziato a girare un video che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il filmato riguarda la ...Manuel Bortuzzo, conoscete la ex del protagonista del GF Vip? Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma conoscete la sua ex? Il giovane sembra av ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv). . “La differenza tra me e te è che con te è palese, mentre io riesco a nasconderlo”, ha spiegato Manuel. L ...