Manuel Bortuzzo e Lulù | piccole e grandi confidenze al GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021): i due ragazzi si confrontano al Grande Fratello Vip sui loro modi differenti di vivere i propri sentimentisi concedono un momento tutto per loro in giardino, parlando del diverso modo che hanno di approcciarsi rispetto ai sentimenti.cerca in qualche modo di giustificare la sua gelosia ammettendo che le piacerebbe passare più tempo con lui nella casa, mentrele spiega che ha un modo diverso di dimostrare i suoi sentimenti, di essere più riservato. “La differenza tra me e te è che con te è palese, mentre io riesco a nasconderlo”, spiegaalla ragazza. “A volte vedo che stiamo qua da soli e tu prendi e te ne vai, io non ti dico niente ma ci rimango un po’ male”, dice la ...