Manuel Bortuzzo | avete mai visto la sua ex? Ecco chi è

Advertising

baelvke : no vabbè ma Manuel Bortuzzo é un mega fan di Bieber, ha pure lo stesso tatuaggio dietro al collo - BELLIPRODUCTION : RT @infoitcultura: Alex Belli e Manuel Bortuzzo nuotano nella piscina del Grande Fratello Vip - BELLIPRODUCTION : RT @Radio105: Bellissimo gesto di Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo - nuotatore coinvolto accidentalmente in una sparatoria - all… - FarSenza : @dwdeservesalife Amore io ho un mio amico che è stato investito e ha avuto la medesima lesione di Manuel Bortuzzo.… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo e la rottura con l’ex fidanzata: il nuotatore ne rivela il motivo al Grande Fratello Vip - #Manuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Gf Vip , il brutto gesto dia Lulù Selassie. Su Twitter è iniziato a girare un video che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il filmato riguarda la presunta storia d'amore tra il nuotatore e la ...Lulù Selassié sta flirtando con, Jessica ieri sera ha dormito con Samy Youssef e adesso l'unica principessa non accoppiata è rimasta Clarissa Selassié . La ragazza però non si perde d'animo, perché a Sophie Codego ...Manuel Bortuzzo ha fatto un gesto nei confronti di Lulù che non è affatto piaciuto ai fan della coppia: c'entra una camicia.Gf Vip, il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Su Twitter è iniziato a girare un video che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il filmato riguarda ...