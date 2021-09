Manchester United-Villarreal, splendido gol di Telles: all’Old Trafford torna la parità (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ Alex Telles l’autore dell’1-1 del Manchester United. Nel match contro il Villarreal, valido per la fase a gironi della Champions League 2021/2022, il difensore brasiliano raggiunge un pallone messo in mezzo da Fernandes e conclude dal limite dell’area verso l’angolino basso di destra riportando la sfida in parità dopo il gol di Alcacer al 53?. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ Alexl’autore dell’1-1 del. Nel match contro il, valido per la fase a gironi della Champions League 2021/2022, il difensore brasiliano raggiunge un pallone messo in mezzo da Fernandes e conclude dal limite dell’area verso l’angolino basso di destra riportando la sfida indopo il gol di Alcacer al 53?. SportFace.

Advertising

SkySport : Pogba, nuovo look prima di Manchester United-Villarreal #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport… - CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - sportface2016 : #ManchesterUnitedVillarreal, splendido gol di #Telles: all'#OldTrafford torna la parità (VIDEO) - sportli26181512 : Pogba, nuovo look in Champions per Manchester United-Villarreal. FOTO: Il centrocampista francese del Manchester Un… - schizoenzo : hahahahahahahahahah como é bom torcer pro manchester united -