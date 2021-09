Manchester United-Villarreal, sempre Cristiano Ronaldo: il gol che salva i Red Devils [VIDEO] (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non solo Juventus-Chelsea, si sono giocate anche altre partite per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Manchester United rischia l’Inferno, poi si ritrova in Paradiso grazie al solito Cristiano Ronaldo. I Red Devils hanno affrontato il Villarreal. Nel secondo tempo gli spagnoli passano in vantaggio con Alcacer, al 60? arriva il pareggio di Telles. La partita sembra indirizzata verso l’1-1, ma a tempo quasi scaduto è proprio Cristiano Ronaldo a decidere il match, 2-1 il risultato finale. Esultanza scatenata del portoghese che lancia la maglietta. Tre punti d’oro per il Manchester United. He’s literally Mr.Inevitable pic.twitter.com/jBTyqBCcqk — footy fun (@euro2077) September 29, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non solo Juventus-Chelsea, si sono giocate anche altre partite per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ilrischia l’Inferno, poi si ritrova in Paradiso grazie al solito. I Redhanno affrontato il. Nel secondo tempo gli spagnoli passano in vantaggio con Alcacer, al 60? arriva il pareggio di Telles. La partita sembra indirizzata verso l’1-1, ma a tempo quasi scaduto è proprioa decidere il match, 2-1 il risultato finale. Esultanza scatenata del portoghese che lancia la maglietta. Tre punti d’oro per il. He’s literally Mr.Inevitable pic.twitter.com/jBTyqBCcqk — footy fun (@euro2077) September 29, ...

mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - Bolanet : Manchester United vs Villarreal, Solskjaer Berharap Tuah Cristiano Ronaldo - Gazzetta_it : Gol! Manchester United - Villarreal 2-1, rete di Cristiano Ronaldo (MNU) - Rockybabs : RT @mrmacaronii: Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - wddwill : RT @mrmacaronii: Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? -