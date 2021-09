Manchester United-Villarreal, Ronaldo fa impazzire Old Trafford: gol decisivo allo scadere (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cristiano Ronaldo fa impazzire l’Old Trafford. Il fuoriclasse portoghese di rivela ancora una volta decisivo nel match contro il Villarreal, valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, realizzando la rete che regala la vittoria ai Red Devils. L’ex attaccante della Juventus, si avventa su un cross di Lingard per poi anticipare l’uscita di Rulli e depositare la palla in fondo alla rete nonostante una leggere deviazione avversaria. CR7, dunque, permette al Manchester United di portare a casa una vittoria fondamentale nell’ambito nella lotta al passaggio del turno. Ecco il VIDEO della marcatura di Ronaldo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cristianofal’Old. Il fuoriclasse portoghese di rivela ancora una voltanel match contro il, valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, realizzando la rete che regala la vittoria ai Red Devils. L’ex attaccante della Juventus, si avventa su un cross di Lingard per poi anticipare l’uscita di Rulli e depositare la palla in fondo alla rete nonostante una leggere deviazione avversaria. CR7, dunque, permette aldi portare a casa una vittoria fondamentale nell’ambito nella lotta al passaggio del turno. Ecco ildella marcatura di. SportFace.

