Manchester United-Villarreal | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara valida per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League:(4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.(4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Moreno; Parejo, Capoue, Trigueros; Pino, Alcacer, Danjuma. All. Emery. Foto: Instagram personale CR7 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Cristiano Ronaldo partirà oggi titolare nella sfida fra Manchester United e Villarreal. Per l'asso portoghese si tratta della 178esima apparizione in UEFA Champions League che gli vale il sorpasso a Iker Casillas come giocatore con più gare giocate della ...