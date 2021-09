Manchester United-Villarreal, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manchester United e Villarreal si affrontano nella seconda giornata di Champions League, nel match valido per il Girone F. La partita sarà il remake della finale di Europa League di qualche mese fa, in cui gli spagnoli si imposero ai rigori laureandosi campioni. I Red Devils hanno iniziato malissimo il loro percorso nel girone, perdendo per 2-1 nel match d’esordio con lo Young Boys. Sconfitta che li ha relegati all’ultimo posto del raggruppamento. Il Submarino Amarillo ha impattato per 2-2 contro l’Atalanta in una gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, confermando l’ottimo feeling del proprio allenatore Unai Emery con le competizioni europee. Riusciranno i gli uomini di Solskjaer a vendicare la finale di 4 mesi fa e prendersi i 3 punti o saranno ancora gli spagnoli a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)si affrontano nella seconda giornata di, nel match valido per il Girone F. La partita sarà il remake della finale di Europadi qualche mese fa, in cui gli spagnoli si imposero ai rigori laureandosi campioni. I Red Devils hanno iniziato malissimo il loro percorso nel girone, perdendo per 2-1 nel match d’esordio con lo Young Boys. Sconfitta che li ha relegati all’ultimo posto del raggruppamento. Il Submarino Amarillo ha impattato per 2-2 contro l’Atalanta in una gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, confermando l’ottimo feeling del proprio allenatore Unai Emery con le competizioni europee. Riusciranno i gli uomini di Solskjaer a vendicare la finale di 4 mesi fa e prendersi i 3 punti o saranno ancora gli spagnoli a ...

Advertising

lequipe : Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) : « Quand Cristiano Ronaldo débute, c'est presque un but garanti »… - SkySport : Pogba, nuovo look prima di Manchester United-Villarreal #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport… - CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - 67FMyasaburo : RT @SkySport: ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? La carica di Gonzalo Rodriguez per la 'rivincita' ???? E un saluto alla Fiorentina: 'Sempre ne… - Paroladeltifoso : Borussia Dortmund: piace un attaccante del Manchester United per il dopo Haaland -