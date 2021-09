Manchester United, Ronaldo: «Segnare è il mio lavoro. Qui tutto è possibile» (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Ronaldo ha segnato all’ultimo minuti regalando la vittoria al Manchester United: ecco le sue dichiarazioni Cristiano Ronaldo ha segnato all’ultimo minuto contro il Villarreal regalando la vittoria al Manchester United. Le sue parole a Sky Sport. «Gol? E’ il mio lavoro, è stata una partita molto difficile, sapevamo di dover vincere. La squadra era un po’ nervosa, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, devo ringraziare i tifosi che ci hanno spinto. Ci abbiamo creduto, in questo stadio è possibile fare tutto con la storia che ha questo club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristianoha segnato all’ultimo minuti regalando la vittoria al: ecco le sue dichiarazioni Cristianoha segnato all’ultimo minuto contro il Villarreal regalando la vittoria al. Le sue parole a Sky Sport. «Gol? E’ il mio, è stata una partita molto difficile, sapevamo di dover vincere. La squadra era un po’ nervosa, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, devo ringraziare i tifosi che ci hanno spinto. Ci abbiamo creduto, in questo stadio èfarecon la storia che ha questo club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

