Manchester United, Bruno Fernandes: «Conosciamo l'Atalanta. E Ronaldo…» (Di giovedì 30 settembre 2021) Bruno Fernandes parla così dopo la vittoria del Manchester United sul Villareal, arrivata all'ultimo minuto Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato dopo il 2-1 al Villareal: ATALANTA – «Sappiamo che l'Atalanta sta crescendo e sappiamo come sia difficile giocare contro di loro. Conosco le squadre di Gasperini e sappiamo cosa fare». COSA PORTA RONALDO – «Ha portato competitività, il suo professionismo, poi gol e molto altro ancora. Siamo contenti di averlo con noi, ci può far vincere le partite con momenti come questi». RIGORI – «Decide il mister chi tira, non è un problema. Per noi conta che si vinca, chi andrà sul dischetto avrà la fiducia dei compagni».

